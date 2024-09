Pablo Marçal faz declaração milionária de bens ao TSE

O empresário Pablo Marçal (PRTB), candidato à Prefeitura de São Paulo, soma R$ 169,5 milhões em bens declarados ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O TSE não obriga o candidato a fazer esse preenchimento, mas ele é indicado a título de transparência.

Entre as declarações estão uma aplicação financeira imobiliária de R$ 19,2 milhões no Itaú; R$ 49 milhões em outros investimentos no mesmo banco; e R$ 80 milhões de sua participação na Aviation Participações, empresa do setor imobiliário com sede em Barueri (SP). Também estão na lista cerca de R$ 13,4 milhões guardados no Banco Safra, além de imóveis, terrenos e outras aplicações.

Pablo Marçal é formado em direito e se apresenta nas redes sociais como investidor e escritor — só no Instagram ele tem mais de 10 milhões de seguidores. Ele é conhecido por ser palestrante motivacional e coach.

Essa não é a primeira vez que ele tenta entrar na política. Em maio de 2022, Marçal se lançou pré-candidato à Presidência da República pelo Pros, bancado pela antiga direção do partido que foi suspeita de ter tentado comprar decisões judiciais favoráveis.

Em um dos áudios obtidos pelo jornal Folha de S. Paulo, o então presidente do Pros, Marcus Holanda, disse que Pablo lhe havia prometido R$ 200 milhões vindos de uma "vacona" de R$ 100 ou R$ 200 que iria realizar com alunos de cursos motivacionais e com seus seguidores no Instagram. Pablo negou.

Ao ver inviabilizada sua candidatura à Presidência, o coach passou a apoiar Jair Bolsonaro (PL) e se lançou a deputado federal, tendo obtido 243 mil votos. Não foi eleito.