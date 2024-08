Saiba o que o Pablo Marçal pensa sobre o aplicativo Uber

O candidato à Prefeitura de São Paulo Pablo Marçal (PRTB) sugeriu, caso seja eleito, uma forma de aumentar a arrecadação de dinheiro pela prefeitura, sem mexer na carga tributária: a criação de empresas pela própria prefeitura. A proposta inusitada foi feita durante a sabatina no Jornal da Band. Para ilustrar, ele sugeriu a criação de um aplicativo nos moldes do Uber com o objetivo de vender a empresa posteriormente por um valor muito mais alto para o setor privado.

“No mundo empresarial a gente constrói o ativo de uma empresa e vende ela 25, 30, 50 vezes mais o valor que a gente investiu. O que significa isso? Você imagina o estado usando o poder de imposição que ele tem. Vou falar de modo claro pra você que está assistindo: Sabe o aplicativo do uber que é de fora? A gente fica mandando dinheiro pra fora sendo que a gente pode criar o nosso próprio aplicativo e cobrar mais barato das pessoas que são da nossa cidade, gerar um ativo com isso e depois colocar uma regulamentação que só pode operar naquele percentual e depois a gente vende para uma empresa privada. A gente vende por alguns bilhões e faz o que com esse dinheiro? Coloca ele dentro do caixa da prefeitura. Só que as pessoas na gestão pública elas odeiam esse tipo de ideia porque elas vão ter que parar de arrancar do lombo das pessoas”, afirmou.

A proposta do candidato gerou repercussão e divide opiniões já que a viabilidade da iniciativa pode ser questionada se for levada em consideração a capacidade do setor público de competir com o mercado privado em áreas de alta tecnologia e inovação.