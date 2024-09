Lula: "Mundo não é obrigado a aguentar vale-tudo de Musk"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta segunda-feira, 2, que a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, em banir o X (ex-Twitter) do Brasil enviou um importante sinal de que o "mundo não é obrigado a aguentar o vale-tudo de extrema direita de Elon Musk só porque ele é rico". A declaração foi dada à CNN Brasil.

Segundo o canal, o presidente minimizou o prejuízo que a decisão pode causar aos usuários e disse que milhões de pessoas estão procurando alternativas ao X. Lula avaliou também que o episódio pode servir de exemplo a países que também sofrem com a "interferência e militância política" de Musk, além de fake news.

A CNN Brasil destacou ainda que, para o chefe do Executivo brasileiro, a maioria da imprensa internacional entendeu a suspensão da rede social no Brasil como uma afirmação da soberania nacional, dado que o bilionário vinha descumprindo decisões do STF.

Banimento do X

Na última sexta, o ministro Alexandre de Moraes determinou que o X fosse suspenso do Brasil, após o dono da plataforma de rede social, Elon Musk, ter fechado o escritório da empresa no Brasil e não ter indicado um representante para responder à Justiça brasileira.

Nesta segunda-feira, a 1º turma do STF, composta pelos ministros Moraes, Cármem Lúcia, Cristiano Zanin, Flávio Dino e Luiz Fux, confirmaram a suspensão do X, com multa diária de R$ 50 mil para quem utilizar VPN e burlar o bloqueio.