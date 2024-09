Relator de ação sobre o X, Marques aproveita iate de Gusttavo Lima na Grécia

Um dia após ser sorteado o relator de uma ação que trata sobre o bloqueio no Brasil do X (antigo Twitter), o ministro Kássio Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal (STF), passou o dia em um iate na ilha grega de Kromos. O magistrado foi visto na embarcação nesta terça-feira (3).

No local está sendo comemorado o aniversário do cantor Gusttavo Lima, um dos maiores nomes da música sertaneja da atualidade. A informação foi revelada pela colunista Bela Megale, do O Globo, e confirmada pelo Correio.

No Supremo, Nunes Marques será o responsável por decidir sobre uma ação do Partido Novo que pede a revogação de uma decisão do colega de tribunal, Alexandre de Moraes, que bloqueou a plataforma de Elon Musk em território nacional.

Procurado, o Supremo informou que o magistrado "está na região para um evento acadêmico" e passou no iate compara cumprimentar o cantor, que é amigo pessoal.