PT doa R$ 30 milhões para a campanha de Boulos

O Partido dos Trabalhadores (PT) doou R$ 30 milhões de seu fundo eleitoral para a campanha de Guilherme Boulos (PSOL) à prefeitura da capital paulista. Essa foi a maior doação que a campanha recebeu e, graças a ela, Boulos é o candidato que mais arrecadou em doações em São Paulo, totalizando R$ 44,6 milhões.

Na semana passada, o PT havia adiado a decisão sobre a doação. Parte do partido argumentava que o valor faria falta para outras candidaturas. O valor doado corresponde a 67,20% do total arrecadado pela campanha de Boulos até o momento. O PSOL, partido de Boulos, contribuiu R$14 milhões. R$ 588 mil vieram de pessoas físicas e do financiamento coletivo da campanha.

A maioria dos gastos tem sido com adesivos (R$ 583 mil) e, em segundo lugar, impulsionamento de conteúdos em redes sociais (R$ 515 mil, gastos totalmente com as redes da Meta). A Zion Produções foi a terceira a mais receber da campanha (R$ 450 mil), ela foi a responsável pelo episódio do hino nacional cantado em gênero neutro.

Boulos havia pedido R$ 40 milhões ao PT, mas o PSOL considera que chegaram a um bom acordo. Os vereadores petistas terão acesso a R$ 15 milhões para suas campanhas.

Esta é a primeira vez, desde a redemocratização, que o PT não tem candidato próprio para São Paulo. O partido indicou Marta Suplicy para vice na chapa, e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva participado da campanha e era favor do repasse. Procurados, nenhum dos partidos quis comentar a doação.