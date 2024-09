Marina alerta: "Podemos perder o Pantanal até o fim do século"

A ministra do Meio Ambiente foi convidada pelos parlamentares a prestar esclarecimentos sobre as ações do governo contra a onda de queimadas que atinge o país - (crédito: Roque de Sá/Agência Senado)

A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, disse, nesta quarta-feira (4/9), que o Brasil pode perder o Pantanal por completo até o fim deste século, devido ao aquecimento global. A região passa pela maior estiagem dos últimos 74 anos.

"Segundo os pesquisadores, se continuar o mesmo fenômeno em relação ao Pantanal, o diagnóstico é de que poderemos perdê-lo até o fim do século. Isso tem um nome, baixa precipitação, alto processo de evapotranspiração, não conseguindo alcançar a cota de cheia, nem dos rios nem da planície alagada", explicou a ministra, em audiência pública na Comissão de Meio Ambiente (CMA) do Senado.



A chefe da pasta foi convidada pelos parlamentares a prestar esclarecimentos sobre as ações do governo contra a onda de queimadas que atinge o país. Ela negou que o governo não esteja priorizando a pauta ambiental e afirmou que há um “esforço orçamentário enorme”.



A ministra lembrou, ainda, que o ministério não foi afetado no último corte orçamentário, apesar de ter tido recursos reduzidos para o combate a fogo no orçamento de 2024. “Houve uma redução do que foi solicitado no Orçamento, um corte total de R$ 18 milhões. O governo, criticado, apanha para cortar e depois apanha porque cortou. Mas no último corte, o único ministério não cortado foi o do Meio Ambiente”, destacou.

Segundo Marina, o esforço do governo no enfrentamento as queimadas tem sido para “empatar o jogo”. “Não se tratam de incêndios naturais. Se não tivéssemos nos preparado desde janeiro de 2023, teríamos uma situação incontrolável. O esforço feito agora é para empatar o jogo.”