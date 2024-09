Zema sobre Moraes x Musk: "Luz amarela que está acendendo"

O governador Romeu Zema (Novo) disparou críticas à decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que suspendeu a rede social X (antigo Twitter). Na opinião de Zema, a decisão, que foi posteriormente ratificada pelos demais ministros do STF, fere os direitos democráticos. Em entrevista à Rádio Tupi, do grupo Diários Associados, na manhã desta quarta-feira (4/9), o governador mineiro afirmou que preza pela democracia e pela divergência de opinião.

Ao comentar o embate entre Elon Musk e Alexandre Moraes, Zema não citou o nome do ministro, mas insinuou que ele não gosta de "opiniões diferentes".

"Eu sou democrata, e acho que todo democrata que preza pela democracia é favorável às pessoas que têm opiniões diferentes. Em Minas, eu sempre sou de certa maneira mencionado em notícias que eu gostaria que fosse diferente, mas eu respeito a opinião que não é igual a minha. Agora parece que no Brasil nós temos tido determinadas pessoas que ocupam cargos relevantes, que não gostam de opinião diferente. Eu acho que opinião diferente enriquece o debate. Faz parte do processo democrático e a pior coisa que pode acontecer numa democracia é você querer calar a boca de alguém", criticou o governador Romeu Zema.

Para o governador mineiro, a situação acende uma "luz amarela" sobre a insegurança jurídica no país. Zema também disse que espera que a decisão tomada seja revista em breve.



"Acho que estamos indo no rumo errado. Além disso, estamos participando de um grupo de países que já adotaram essas medidas e que não tem nada de democrático. Para mim, é uma luz amarela que está acendendo. E além disso, temos sinalizado que o Brasil é um país com insegurança jurídica, porque pelo que eu já escutei de especialistas da área jurídica, não há nenhuma previsão legal hoje para que se faça esse tipo de ação, você fechar uma rádio, um jornal, uma rede social. Espero que essa decisão seja revertida logo", disse.