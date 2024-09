PF decide investigar denúncias de assédio sexual contra Silvio Almeida

A Polícia Federal vai abrir investigação para apurar as denúncias de assédio sexual contra o ministro Silvio de Almeida, dos Direitos Humanos. As acusações foram levadas por mulheres até a organização não governamental Me Too Brasil, que atua na proteção de mulheres vítimas de violência.

Uma das vítimas do assédio seria a ministra Anielle Franco, da Igualdade Racial. O Correio apurou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve chamar Silvio para se explicar na tarde desta sexta-feira (6). Anielle também deve ser chamada para dar detalhes da situação.

A investigação na Polícia Federal é uma iniciativa da própria instituição, baseada em informações publicadas até agora. "A Polícia Federal confirma que vai investigar as denúncias de assédio sexual contra o ministro dos Direitos Humanos. Mais informações serão fornecidas em momento oportuno", destacou a corporação, ao ser procurada pelo Correio.

Leia também: Ministério pede explicações a Me Too sobre denúncias de assédio

Silvio Almeida nega as acusações e diz que existem pessoas interessadas em "macular sua imagem e trajetória". As acusações estão causando mal estar e pressão no governo federal para que uma atitude seja tomada. Entre as possibilidades avaliadas, está a demissão do ministro.