Rita de Oliveira assume chefia do Ministério dos Direitos Humanos

Após a demissão de Silvio Almeida, a nova ministra dos Direitos Humanos e Cidadania é Rita Cristina de Oliveira, então secretária-executiva da pasta. A substituição foi divulgada pelo ministério na noite desta sexta-feira (6/9).

Rita é natural de Osasco (SP), mas foi criada no Rio de Janeiro. Graduou-se em Direito em Brasília em 2003. Desde 2013, ela é defensora pública federal, tendo sido chefe da unidade da defensoria pública da união de Foz do Iguaçu (PR) e Curitiba.

Na pasta, Rita trabalha na supervisão e coordenação das atividades das secretarias integrantes da estrutura do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania e dos órgãos colegiados.

Silvio Almeida foi demitido pelo presidente Lula nesta sexta-feira após o Movimento Mee Too ter revelado denúncias de assédio sexual contra o ministro. Uma das vítimas teria sido a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco.

"O presidente considera insustentável a manutenção do ministro no cargo considerando a natureza das acusações de assédio sexual [...] O Governo Federal reitera seu compromisso com os Direitos Humanos e reafirma que nenhuma forma de violência contra as mulheres será tolerada", divulgou a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.