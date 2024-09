Bancada feminina do Senado pede "investigação célere, transparente e rigorosa"

Movimento Me Too Brasil, que atua no acolhimento e defesa de vítimas de violência e assédio sexual, revelou na quinta-feira (5/9) ter recebido denúncias contra o ministro - (crédito: Pedro França/Agência Senado)

Júlia Portela — A Bancada feminina do Senado divulgou uma nota nesta sexta-feira (6/9) afirmando que reconhece a seriedade da acusação contra o chefe da pasta dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, mas que é necessário assegurar o direito de defesa do ministro.

No fim da tarde de ontem (5), o movimento Me Too Brasil, que atua no acolhimento e defesa de vítimas de violência e assédio sexual, informou que recebeu denúncias contra o ministro.

“Reconhecendo a seriedade da acusação, reforçamos a necessidade de uma investigação célere, transparente e rigorosa, que garanta a imparcialidade e o respeito aos direitos de todas as partes envolvidas”, diz a nota da bancada.

“É fundamental que as vozes das mulheres que denunciam sejam ouvidas, acolhidas e respeitadas, assim como deve ser assegurado o direito de defesa ao ministro Silvio Almeida.”

Silvio Almeida nega as acusações e diz que as denúncias são falsas e caluniosas. "Repudio com absoluta veemência as mentiras que estão sendo assacadas contra mim. [...] Toda e qualquer denúncia deve ter materialidade. Entretanto, o que percebo são ilações absurdas com o único intuito de me prejudicar, apagar nossas lutas e histórias, e bloquear o nosso futuro", afirma nota divulgada pelo MDHC.



Entre as vítimas, estaria a ministra Anielle Franco. De acordo com a coluna da Mônica Bergamo, no jornal Folha de S.Paulo, a ministra já teria relatado a diversos integrantes do governo que havia sido assediada sexualmente por Silvio Almeida. Ao ser questionada pela jornalista, em junho e nesta semana, Anielle não confirmou nem negou o episódio.



Nota da Bancada Feminina do Senado



A Bancada Feminina do Senado expressa sua profunda preocupação com a denúncia de assédio sexual envolvendo o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida. Reconhecendo a seriedade da acusação, reforçamos a necessidade de uma investigação célere, transparente e rigorosa, que garanta a imparcialidade e o respeito aos direitos de todas as partes envolvidas. É fundamental que as vozes das mulheres que denunciam sejam ouvidas, acolhidas e respeitadas, assim como deve ser assegurado o direito de defesa ao ministro Silvio Almeida. Nosso compromisso é com a justiça e com a proteção de todos os direitos, sem exceções. A Bancada Feminina do Senado permanecerá atenta e firme na defesa de uma sociedade em que todas as mulheres possam viver livres de violência e assédio. Manifestamos, ainda, nossa solidariedade às mulheres que, com coragem, decidiram trazer suas denúncias a público.