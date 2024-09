Secretaria do RS expira na quarta, e Pimenta deve voltar à Secom

O ministro da Secretaria Extraordinária para Apoio e Reconstrução do Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta, deve retornar à Secretaria de Comunicação Social (Secom) da Presidência a partir desta quinta-feira (12/9).



A medida provisória (MP) que criou a Secretaria Extraordinária perderá a validade na quarta-feira (11), e não deve ser votada pelo Congresso Nacional. Com isso, Pimenta volta a chefiar a Secom, cargo que ocupava antes de ser designado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para representar o governo federal na recuperação do RS.

Segundo interlocutores do governo, há um evento em Porto Alegre programado para quarta para anunciar as obras de recuperação do sistema de contenção de enchentes no estado. A cerimônia também contará com um balanço das ações do governo federal, e será o último ato de Pimenta no cargo.

A cerimônia deve contar ainda com a presença do ministro da Casa Civil, Rui Costa. A pasta vai assumir a interlocução com o Rio Grande do Sul, e criará uma secretaria interna, por decreto — sem status de ministério, como tem a Secretaria Extraordinária criada por Lula. O ex-prefeito de Taquari Maneco Hassen é o principal cotado para chefiar a iniciativa, e vem atuando como o braço direito de Pimenta no Rio Grande do Sul.



Reforço nos diques

A cerimônia prevista para quarta-feira vai detalhar as obras de contenção de enchentes no estado, que vão contar com recursos do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). O governo federal já anunciou R$ 2 bilhões para a reconstrução do sistema de diques na região metropolitana de Porto Alegre, e outros R$ 4,5 bilhões para obras de macrodrenagem em outras cidades.

Duas das obras já estão em estágio avançado, inclusive com licenciamento ambiental pronto: a construção dos diques de Eldorado do Sul e de Alvorada, no Arroio Feijó.