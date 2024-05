Lula escolhe Paulo Pimenta como autoridade federal para reconstrução do RS

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) escolheu o ministro da Secretaria de Comunicação Social (Secom), Paulo Pimenta, para atuar como autoridade federal para a reconstrução do Rio Grande do Sul.

Pimenta é gaúcho e filiado ao PT. Ele manterá o status de ministro e deve ficar no cargo entre quatro e seis meses. O governo vai editar uma medida provisória para criar o Ministério Extraordinário de Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul.

Para o lugar de Pimenta, Lula ainda não escolheu um nome. No momento, assumirá um interino — o pernambucano Laercio Portela, atual secretário-adjunto de imprensa da Presidência da República.

A posse de Pimenta como ministro extraordinário deve ocorrer na quarta-feira (15/5), quando está programada uma nova visita de Lula ao Rio Grande do Sul.