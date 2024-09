Na CAE, economista diz que Brasil perderá R$ 17,9 bi em 5 anos de suspensão do X

Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) promove audiência pública para debater a suspensão do X e Starlink no Brasil - (crédito: Saulo Cruz/Agência Senado)

Por Júlia Portela — O Brasil poderá perder até R$ 17,9 bilhões em cinco anos de suspensão do X, o antigo Twitter, segundo o professor Paulo Rabello de Castro, ex-presidente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). O cálculo foi apresentado na Comissão de Assuntos Econômicos, no Senado, nesta terça-feira (10/9).



A sessão foi requerida pelos senadores Sergio Moro (União), Tereza Cristina (PP) e Damares Alves (Republicanos) para debater impactos econômicos da decisão que derrubou o X.

De acordo com o professor, o número corresponde ao Valor das Informações Bloqueadas (VIB). Para chegar até o número apresentado, ele considerou que o usuário médio do X passa 32 minutos por dia na plataforma, o que corresponderia a R$ 8.

Suspensão do X

A plataforma foi suspensa no Brasil por decisão do Superior Tribunal Federal (STF). A decisão foi tomada após o X descumprir uma série de medidas judiciais impostas pela Corte.

Desde o início do ano, o bilionário Elon Musk, dono da rede, tem descumprido ordens do Supremo para bloquear perfis de pessoas investigadas pela Justiça, acusadas de atos antidemocráticos e ataques às instituições brasileiras. O empresário também fechou o escritório da companhia no Brasil e não designou um representante legal para representar a companhia no país.