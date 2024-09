Moro segue com o X após supensão e diz que pediu ajuda de amigo nos EUA

O senador Sergio Moro (União Brasil-PR) criticou a suspensão da rede social X (antigo Twitter) no Brasil e afirmou que continuará publicando as opiniões na plataforma com a ajuda de um amigo que mora nos Estados Unidos. "Se a imprensa pode usar correspondentes, eu posso usar meus amigos no exterior", disse Moro em uma postagem publicada no Instagram.

"Sou senador da República pelo Paraná, tenho imunidade material por opiniões, palavras e votos. Essa parte da Constituição Federal está em pleno vigor. Se entenderem que foi revogada ou suspensa, que me avisem primeiro. Continuarei, assim, postando minhas opiniões, inclusive as críticas, como sempre sem ofensas pessoais, nessa rede que constitui um importante instrumento do mandato e meio de comunicação com os paranaenses e com a comunidade internacional. Ps.: até que a decisão judicial seja revista por sua ilegalidade e desproporcionalidade, pedi a um amigo nos US para postar a partir de lá na minha rede", acrescentou o senador.

View this post on Instagram A post shared by Sergio Moro (@sf_moro)

Na última sexta-feira (30/8), em decisão individual, o ministro Alexandre de Moraes determinou a suspensão imediata e completa do funcionamento do X em todo o território nacional, até que decisões judiciais da Corte sejam cumpridas e as multas aplicadas sejam pagas. A ordem também vale até a indicação de um representante da empresa no país.

Em voto no plenário virtual nesta segunda-feira (2/9), Moraes manteve a decisão. Ele foi seguido pelo ministro Flávio Dino, que entendeu que "o poder econômico e o tamanho da conta bancária não fazem nascer uma esdrúxula imunidade de jurisdição".