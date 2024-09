Sucessão de Lira: Elmar se reúne com ministros em busca de apoio

Nas tentativas de articulação para recuperar o favoritismo e ocupar o posto de Arthur Lira (PP-AL) nas eleições para a presidência da Câmara dos Deputados em fevereiro de 2025, Elmar Nascimento (União Brasil-BA) participou de duas reuniões na tarde desta terça-feira (10/9) com deputados e ministros.

No Palácio do Planalto, em um segundo encontro, esteve com o ministro da Secretaria de Relações Institucionais (SRI), Alexandre Padilha, responsável pela articulação do governo no Congresso, e com os correligionários, o ministro das Comunicações, Juscelino Filhom, e o do Turismo, Celso Sabino. Nas redes sociais, Elmar postou estar reafirmando “nosso compromisso com o Brasil”.

“O União Brasil foi chamado pelo presidente Lula antes mesmo de sua posse, para integrar a coalizão de apoio do governo e temos feito o nosso papel. Estamos empenhados em garantir estabilidade política e social, fortalecendo as instituições democráticas e avançar nas medidas que fazem a diferença”, escreveu.

Mais cedo, Elmar havia se reunido na Câmara com os deputados Paulinho da Força (Solidariedade-SP), André Figueiredo (PDT-CE), Luis Tibé (Avante-MG) e Adolfo Viana (PSDB-BA), para discutir “pautas prioritárias para o Brasil, buscando fortalecer o compromisso com entendimento e cooperação de nossas bancadas”, como descreveu em uma postagem na mesma rede social. Ao que tudo indica, foi mais uma reunião em busca por apoio à candidatura para suceder Lira na Câmara.

O candidato do União Brasil é o mais cotado pelo Centrão para ocupar o posto. Ele também era o favorito de Lira até uma virada de chave, quando Marcos Pereira (Republicanos-SP) desistiu da candidatura para apoiar Hugo Motta (PB), que já se encontrou com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e com Jair Bolsonaro e conquistou apoio dos dois lados.

Já o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), não compareceu ao Congresso e a assessoria não deu maiores informações sobre a agenda do deputado. A Residência Oficial também não registrou movimentação de chegadas e saídas como o de costume.