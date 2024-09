Lira e Elmar Nascimento se reúnem para discutir o destino da presidência da Câmara

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), recebeu na tarde desta quarta-feira (4/9) o deputado Elmar Nascimento (União Brasil-BA) na residência oficial da presidência da Câmara dos Deputados, em Brasília. Um dos assuntos mais cotados para a reunião é a definição do nome do sucessor para a presidência da Casa Baixa. Elmar está entre as preferências de Lira para ocupar seu posto no próximo ano. Até ontem, o nome mais provável era o de Marcos Pereira (Republicanos-SP), mas o deputado oficializou a desistência para apoiar a candidatura de Hugo Motta (PB), do seu partido.

Indicado pelo União Brasil, Elmar Nascimento surgiu entre os preteridos logo em seguida. A declaração de apoio ao deputado da União deve ser feita ainda hoje, como indicou o presidente da Câmara à bancada ruralista ontem (3). A expectativa em receber o anúncio de Lira entre os parlamentares é alta, pois o Congresso aguarda pela definição desde agosto.

Lira passou a manhã desta quarta-feira em compromissos fora do Congresso e retornou à Residência Oficial, no Lago Sul, por volta das 12h, para almoçar. Por volta de 12h20, menos de meia hora depois, Elmar Nascimento chegou de carro, sem acompanhantes. Após o encontro, que durou cerca de 1 hora, os dois deixaram o local juntos. Os deputados saíram com pressa e não pararam para falar com a imprensa.

Mais cedo, Elmar parou e falou com o Correio, mas não deu detalhes sobre o que seria discutido. Ele disse apenas que não se tratava de almoço. “Eu já até almocei, vim para uma conversa rápida”, disse tranquilo. E, de fato, foi um encontro breve, às 13h25 eles já estavam cada um em seus carro a caminho de outros compromissos.

A Câmara dos Deputados permanece esvaziada, já que os deputados foram liberados para cumprirem agenda das eleições municipais em suas cidades nesta semana.