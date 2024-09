Horário de verão pode ser boa alternativa para economizar, diz Alckmin

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, avalia que a volta do horário de verão pode ser uma boa alternativa para reduzir o consumo de energia elétrica no país. Alckmin comentou a medida nesta quarta-feira (11/7), durante entrevista coletiva no Palácio do Planalto.

O governo estuda internamente se a volta do horário de verão trará benefícios para a economia de energia, segundo disse hoje o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira.

“Eu acho que o ministro falou uma coisa importante: não vai faltar energia, mas precisamos todos ajudar. O horário de verão pode ser uma boa alternativa para você poupar energia. (E também) Campanha para economizar energia. Agora, o Brasil tem uma energia extremamente limpa, com o crescimento da eólica e da energia solar”, respondeu Alckmin quando questionado se a medida seria benéfica para a indústria.

O horário de verão foi criado para reduzir o consumo de energia elétrica durante o verão. Ele foi extinto, porém, durante o governo de Jair Bolsonaro (PL), com a justificativa que a medida não estava gerando a economia desejada. Silveira afirmou, nesta quarta, que a volta do horário está em estudo, mas frisou que, no momento, não há risco de escassez de energia com a estiagem.

Queimadas

Alckmin participou, no Planalto, do anúncio de R$ 186,6 bilhões em investimentos para a indústria de tecnologia. O vice-presidente comentou ainda o efeito da seca prolongada e das queimadas no resultado econômico da agroindústria. Ele reconheceu que deve haver impacto negativo, mas espera que o período de estiagem termine em breve.

“Claro que não ajuda. Mas nós estamos no final do período seco. Mas as coisas estão diferentes no mundo", disse Alckmin, citando que está mais difícil prever o clima atualmente.