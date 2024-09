Ipec: 35% consideram o governo Lula ótimo ou bom; 34% acham ruim e péssimo

Pesquisa de opinião divulgada nesta quinta-feira (12/9) pela Inteligência e Pesquisa Consultoria (Ipec) mostra que a aprovação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva oscilou para baixo: de 37% em julho para 35% em setembro. Já a desaprovação foi de 31% em julho para 34% em setembro. As variações estão dentro da margem de erro de dois pontos percentuais.

O levantamento ouviu duas mil pessoas acima de 16 anos entre os dias 5 e 9 de setembro, em 129 municípios brasileiros. Segundo o Ipec, 28% dos entrevistados disseram considerar o atual governo regular (em julho foram 30%), e 2% não souberam ou não quiseram opinar.

Mais pobres aprovam, mais ricos desaprovam

Os maiores índices de bom/ótimo para Lula estão entre os que votaram nele em 2022 (67%), pessoas com renda familiar de até um salário mínimo (50%), os menos escolarizados (48%) e os moradores do Nordeste (47%). Já os maiores valores de ruim/péssimo estão entre eleitores de Jair Bolsonaro (PL) em 2022 (66%), com renda familiar maior que cinco salários mínimos (52%), moradores do Sul (43%), pessoas com ensino superior (42%), evangélicos (42%), e os autodeclarados brancos (41%).

A pesquisa também perguntou aos participantes, diretamente, se aprovam ou não a gestão do presidente Lula. Dentre os ouvidos, 49% aprovaram e 45% desaprovaram, enquanto 6% não responderam. No levantamento anterior, 50% aprovavam e 44% desaprovavam.