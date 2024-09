Datafolha: Nunes ultrapassa Boulos na disputa em SP; Marçal perde votos

A nova pesquisa do Datafolha, divulgada nesta quinta-feira (12/9), traz uma importante mudança no cenário da corrida eleitoral pela prefeitura de São Paulo. O prefeito Ricardo Nunes (MDB), que concorre à reeleição, aparece agora com 27% das intenções de voto nas respostas estimuladas, quando o eleitor é apresentado à lista de candidatos. Nunes está tecnicamente empatado apenas com o deputado federal Guilherme Boulos (PSol), que tem 25%. O influenciador e empresário Pablo Marçal (PRTB) caiu três pontos e ficou para trás. Segundo o Datafolha, tem 19% das intenções de votos, em empate técnico com o congressista, no limite da margem de erro — três pontos percentuais tanto para mais ou quanto para menos.

Em relação ao levantamento divulgado na semana passada, Nunes teve variação positiva de cinco pontos, enquanto Boulos oscilou dois pontos para cima, e Marçal, três para baixo. Na semana passada, o Datafolha mostrava um empate técnico triplo entre eles. Boulos tinha 23%; Marçal e Nunes, 22%.



O Datafolha realizou a sondagem eleitoral entre terça-feira (10/9) e hoje. Contratada pelo jornal Folha de S.Paulo, a pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral com o número SP-07978/2024. Foram entrevistados 1.204 eleitores de forma presencial. O nível de confiança é de 95% — o que significa que a cada 100 pesquisas em 95 o resultado vai se repetir, segundo o instituto.

Os números do Datafolha para prefeito de São Paulo:



Ricardo Nunes (MDB): 27%

(MDB): 27% Guilherme Boulos (PSol): 25%

(PSol): 25% Pablo Marçal (PRTB): 19%

(PRTB): 19% Tabata Amaral (PSB): 8%

Amaral (PSB): 8% José Luiz Datena (PSDB): 6%

(PSDB): 6% Marina Helena (Novo): 3%

Ricardo Senese (UP): 1%

Bebeto Haddad (DC): 1%

Altino Prazeres Jr. (PSTU) e João Pimenta (PCO): não pontuaram

Em branco/nulo/nenhum: 7%

Não sabem ou não responderam: 4%

Na pesquisa espontânea, quando o eleitor é questionado sobre a preferência de voto sem ver a lista de candidatos, Nunes subiu de 10% para 14%. Nesse cenário, Boulos lidera e subiu de 19% para 20%. Pablo Marçal está com 14%; antes era 15%.