Datena sobre eleições em SP: "Vou morrer sem cumprir meu sonho"

Candidato à Prefeitura de São Paulo pelo PSDB, José Luiz Datena afirmou, sobre as eleições municipais, que irá “morrer sem cumprir seu sonho”. Segundo ele, é “difícil” falar sobre ser prefeito quando as pesquisas o apontam em quinto lugar.

Durante a sabatina da Folha/UOL, na manhã desta sexta-feira (13/9), Datena afirmou confiar nas pesquisas eleitorais e disse ter ficado bastante “baqueado” com os resultados da última pesquisa do Datafolha. Segundo o levantamento, as intenções de voto ao candidato do PSDB caíram de 7% para 6% em uma semana.

“A gente fica muito baqueado quando vê um resultado de pesquisa. Primeiro porque essa é a maior prova que eu confio em pesquisa. Porque, na realidade, eu fiquei chateado pra caramba. Mas o que eu gostaria de ter sido, eu infelizmente vou morrer sem cumprir meu sonho. É uma pena, né?”, lamentou.

“É claro que, quando eu vou sair com seis pontos de uma pesquisa, sete da outra, eu não saio comemorando. Oh, que legal, caiu oito pontos. Não, claro. Claro que a pesquisa te motiva quando te coloca em primeiro lugar. Eu sou um ser humano e desmotiva quando te colocam em último lugar. Mas você tem que ganhar forças e continuar e ir pra frente”, disse o nome do PSDB.

Em relação às pesquisas eleitorais, Datena afirmou repetidas vezes que não desrespeita colegas de profissão, e que, se caiu no levantamento, foi por erro próprio.

Ele relembrou que já “fez tudo o que devia fazer na comunicação”, já tendo lançado livro, mas não está conseguindo cumprir o sonho de “servir o povo”. O apresentador de TV publicou o livro “O meu sonho é cidadania” em 2003, pela editora Celebris.

Questionado pela jornalista Fabíola Cidral, que o interrompeu afirmando que, mesmo com o desânimo aparente de Datena, eles estavam na sabatina para discutir sobre os planos de governo, o candidato voltou atrás e afirmou que ainda acredita ter chances nas eleições municipais paulistanas.

O apresentador negou que deixaria a disputa, contrariando seu histórico. Em 2016, Datena anunciou que concorreria à Prefeitura de São Paulo, mas desistiu. O motivo foi deixar o partido dele à época, o PP, por causa de denúncias de corrupção na sigla.

Em 2018, ele foi pré-candidato ao Senado, pelo Democratas, mas deixou a disputa. “Achei que não era a hora de participar dessa política do jeito que ela está aí”, disse à época. Em 2020, Datena seria a vice-prefeito de São Paulo na chapa de Bruno Covas. O apresentador, então filiado ao MDB, afirmou que desistiu do pleito para atender a um pedido da Band, emissora onde apresenta o Brasil urgente.

Por fim, em 2022, o então filiado ao PSC desistiu de concorrer ao Senado. “A política não é meu espaço natural. É possível eu lutar pelo bem comum em muitas arenas que existem aí. Estarei sempre com meu público”, esclareceu na ocasião.

“Eu posso fazer o quê? Eu quero continuar até o fim. Eu vou até o fim. É aquilo que o Churchill falou, eu vou repetir aqui, os fracassos não são fatais. As desistências são. Eu só deixo essas eleições em último caso se o partido quiser. Se para o partido for interessante que eu fique na campanha, eu fico, e acho que ainda dá para reverter o resultado”, afirmou. “Agora eu quero me recuperar de uma campanha perdida”, completou.