Moraes autoriza desbloqueio das contas bancárias do X e da Starlink

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou o desbloqueio das contas bancárias do X (antigo Twitter) e da Starlink, após o pagamento das multas aplicadas pela Corte. As multas, que totalizam R$ 18,35 milhões, foram pagas com recursos encontrados nas contas bancárias das duas empresas.

No total, foram bloqueados R$ 7,2 milhões do X e R$ 11 milhões da Starlink. No entanto, o aplicativo continua bloqueado para usuários do Brasil, pois a empresa ainda não indicou o nome de um representante em território nacional e não cumpriu ordens para a remoção de perfis acusados de crime.

O X foi multado por não retirar conteúdos após ordem do Supremo em investigações em andamento, além de ter retirado os representantes legais do Brasil, o que levou à suspensão do funcionamento da plataforma.

O STF informou que "o bloqueio das contas ocorreu porque o ministro considerou a responsabilidade solidária entre as empresas X Brasil Internet Ltda, Starlink Brazil Holding Ltda e Starlink Brazil Serviços de Internet Ltda para pagamento das multas".

Leia também: Moraes determina bloqueio das contas bancárias da Starlink no Brasil

Para Moraes, houve o reconhecimento da existência de um “grupo econômico de fato” em decisão do dia 24/8/2024, da qual não cabe mais recurso uma vez que, devidamente intimadas, as empresas não recorreram no tempo hábil. Com os valores retidos, o magistrado determinou que os recursos sejam repassados à União.

Em 12 de setembro, o Banco Citibank S.A. e Itaú Unibanco S.A. comunicaram o Supremo que cumpriram integralmente as determinações e efetivaram as transferências para a conta da União no Banco do Brasil.