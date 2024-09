PF prende candidato a vereador investigado pelo 8 de janeiro

Marcos concorre a um cargo de vereador na cidade de Céu Azul, Paraná. Ele foi preso pela PF nesta tarde em Cascavel, no mesmo estado. - (crédito: EBC)

A Polícia Federal prendeu neste sábado (14/9) um candidato a vereador investigado pelos atos de 8 de janeiro. Marcos Geleia Patriota (Novo) tinha um mandado de prisão preventiva em aberto, emitido pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

Marcos concorre a um cargo de vereador na cidade de Céu Azul, Paraná. Ele foi preso pela PF nesta tarde em Cascavel, no mesmo estado. A informação foi publicada pelo Blog da Camila Bonfim, do G1, e confirmado pelo Correio com a Polícia Federal. O candidato é suspeito de associação criminosa.

Candidatos procurados

Outros dois candidatos a vereador têm mandados de prisão em aberto pelos atos de 8 de janeiro, também emitidos por Moraes: Pastor Dirlei Paez (PL), que disputa em Blumenau, Santa Catarina; e Locutor Henrique Pimenta (PRTB), em Olímpia, São Paulo.

Os três, apesar dos mandados de prisão, estavam em campanha. Não há impedimento para que pessoas com mandados em aberto concorram a cargos públicos, apenas para condenados.