Lula sobrevoa queimada no Parque Nacional e anuncia reunião

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a primeira-dama Janja da Silva sobrevoaram nesta domingo (15/9) o Parque Nacional de Brasília, que enfrenta um incêndio florestal de grandes proporções. Lula também anunciou que vai se reunir amanhã (16) com a ministra do Meio Ambiente e da Mudança do Clima, Marina Silva, e integrantes do governo para estudar medidas contra as chamas.

Um incêndio de grandes proporções teve início na manhã de hoje no Parque Nacional, e a fumaça resultante tomou conta da cidade. Bombeiros empenharam sete viaturas e uma aeronave asa fixa para o atendimento. Lula sobrevoou a área no final da tarde.

Leia também: Incêndio atinge Parque Nacional e fumaça toma conta de Brasília

"Neste domingo, juntamente com a Janja, sobrevoei o Parque Nacional afetado por um incêndio de grandes proporções, como tantos que têm ocorrido por todo o país. O governo federal está atuando junto com o Corpo de Bombeiros do DF para ajudar no combate às chamas", escreveu o presidente em suas redes sociais. Ele também publicou um vídeo do sobrevoo.

Neste domingo, juntamente com a Janja, sobrevoei o Parque Nacional afetado por um incêndio de grandes proporções, como tantos que têm ocorrido por todo o país. O governo federal está atuando junto com o Corpo de Bombeiros do DF para ajudar no combate às chamas. Ricardo Stuckert



[image or embed] @lula.com.br) September 15, 2024 at 7:45 PM

Leia também: Brasil arde e Congresso deixa crise para Lula

Onda de incêndios criminosos

"A PF (Polícia Federal) tem hoje 52 inquéritos abertos contra os responsáveis por esses crimes. O Ministério da Saúde tem dado orientações para nos protegermos da fumaça, e amanhã irei me reunir com a ministra Marina Silva, e o núcleo de governo para discutirmos mais ações para lidarmos com essa emergência climática", comentou ainda o chefe do Executivo.

O Brasil enfrenta uma onda de incêndios, que prejudica a qualidade do ar em grande parte do país. Segundo o governo, a maior parte das queimadas tem origem criminosa.