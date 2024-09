"É uma bênção viver em um país livre", diz Barroso no Dia da Democracia

No Dia Internacional da Democracia, celebrado neste domingo (15/9), o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luís Roberto Barroso, afirmou que "é uma bênção poder viver em um país livre". O magistrado também apontou que a democracia é o cenário para alcançar a meta de um país mais justo.

"Quando eu estava na faculdade, em outra vida, na segunda metade dos anos 70, havia censores nas redações dos jornais. Todas as músicas, antes de serem divulgadas, tinham que ser previamente submetidas ao departamento de censura. Havia presos políticos e pessoas que denunciavam torturas. Havia muitos brasileiros no exílio. Isso que é uma ditadura', destacou Barroso em vídeo divulgado no Instagram.

"Felizmente, na virada do século 20 para o 21, nós, finalmente, com atraso mas não tarde demais, conquistamos a democracia constitucional no Brasil. A democracia constitucional foi a ideologia vitoriosa do século 20, tendo derrotado todas as alternativas que se apresentaram: o comunismo, o fascismo, o nazismo, os regimes militares e os fundamentalismos religiosos", acrescentou o ministro.

Além disso, o presidente do STF avaliou que a democracia é um conceito que de um lado significa soberania popular e eleições, e do outro corresponde a poder limitado, Estado de Direito e diretos fundamentais. "É preciso que haja equilíbrio entre as duas faces dessa moeda", defendeu Barroso.



O Dia Internacional da Democracia foi estabelecido pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 2007, com o objetivo de lembrar a assinatura da Declaração Universal da Democracia, aprovada em 1997 pela União Interparlamentar — que é a organização internacional dos parlamentos.