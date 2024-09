Debate em SP terá bancos parafusados no chão após 'cadeirada' em Marçal

A RedeTV! decidiu parafusar as cadeiras no chão do estúdio onde será realizado o debate entre os candidatos à prefeitura de São Paulo, marcado para a manhã desta terça-feira (17/9).

A decisão foi tomada pela organização da emissora na manhã desta segunda-feira (16/9), um dia após o candidato José Luiz Datena (PSDB) protagonizar uma agressão com uma cadeira ao também candidato Pablo Marçal (PRTB), durante debate da Tv Cultura.

Os dois estão confirmados para o encontro na RedeTV!, apesar de a equipe de Marçal ter solicitado à organização do evento que Datena não estivesse presente no debate. Porém, a presença do candidato é obrigatória por conta da participação mínima do partido no Congresso. As assessorias de Guilherme Boulos (PSOL), Ricardo Nunes (MDB), Tabata Amaral (PSB) e Marina Helena (Novo) também confirmaram a presença dos candidatos no debate.

Marçal ainda queria que um dos seguranças dele o acompanhasse no palco, pedido que não deve ser atendido pela RedeTv!.

Desde o início dos debates, o ex-coach usa provocações para desestabilizar os adversários. Para provocar Datena, Marçal chamava-o de "arregão" e de "jack" — uma gíria usada no sistema prisional para se referir a estupradores. No domingo (15/9), Datena avançou para cima do empresário com uma cadeira. "Não, Datena, não!", gritou o mediador Leão Serva, mas não conseguiu impedir a agressão. O prefeito Ricardo Nunes (MSB) também tentou conter o apresentador e conseguiu impedir que uma segunda cadeira fosse jogada em Marçal.