"Caos": cadeirada de Datena em Marçal repercute na mídia internacional

O incidente envolvendo José Luiz Datena (PSDB) e Pablo Marçal (PRTB) durante o debate na TV Cultura entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo, no domingo (15/9), chamou a atenção da mídia internacional. Durante o programa, o apresentador atacou o coach com uma cadeira, resultando em uma transmissão interrompida e Marçal sendo hospitalizado. A agressão ganhou repercussão nos jornais Washington Post, Clarín, Daily Mail e The New York Times, entre outros.

O norte-americano Washington Post chamou de chocante o momento em que, segundo a publicação, um âncora de telejornal ataca seu oponente com uma cadeira durante um debate televisionado, mergulhando a disputa política em caos.

“José Luiz Datena jogou uma cadeira no oponente Pablo Marçal, um influenciador do Instagram que vende dicas de autoajuda para sua legião de fãs on-line, no evento da noite de domingo. Polêmico por natureza, Marçal usou palhaçadas e retórica agressiva para atrapalhar a disputa pelo governo da cidade de 12 milhões de habitantes e fez seus números eleitorais aumentarem”, escreveu.

O jornal argentino Clarín descreveu o incidente como sendo escandaloso e destacou que tudo aconteceu após “uma série de acusões e provocações que levaram ao ato inusitado de violência”.

O britânico Daily Mail enfatizou o “momento chocante” em que um apresentador e candidato a prefeito acerta um rival político na cabeça com uma cadeira de ferro durante um acalorado debate eleitoral.



“O influenciador digital de extrema direita e coach de vida Marçal irritou Datena ao mencionar alegações de assédio sexual feitas contra o apresentador de TV, que foram rejeitadas pelos promotores”, enfatizou o tablóide.

Matéria do The New York Times sobre agressão de Datena a Pablo Marçal com cadeira durante debate, em 16 de setembro de 2024 (foto: Reprodução)

O The New York Times, por sua vez, disse que o momento da agressão foi impressionante, até mesmo para “as palhaçadas políticas muitas vezes escandalosas no Brasil”. Segundo o jornal, o episódio foi “uma demonstração de violência política que provavelmente reordenaria a maior eleição do país neste ano”.

A agressão ocorreu após Marçal fazer uma pergunta provocativa a Datena, questionando quando o apresentador desistiria de sua candidatura.

