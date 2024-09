Lula reunirá chefes dos Três Poderes para lançar medidas contra queimadas

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante reunião com ministros, no Palácio do Planalto. - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reunirá os chefes dos Três Poderes em uma reunião, às 16h30 desta terça-feira (17/9), para lançar medidas contra as queimadas. São esperados o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD--MG), o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), o presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), Bruno Dantas, e o procurador-geral da República, Paulo Gonet.

A reunião foi anunciada por Paulo Pimenta, que participou do encontro dessa segunda-feira (16/9). A reunião começou cedo, por volta das 9h30. Participaram o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, e os ministros Marina Silva (Meio Ambiente), Fernando Haddad (Fazenda) e Ricardo Lewandowski (Justiça), entre outros. Além disso, o núcleo político do governo estava presente – ministros responsáveis pela articulação e os três líderes governistas no Congresso. Das autoridades ambientais, participaram o presidente do Ibama, Rodrigo Agostinho, e representantes do ICMBio.

Pimenta também afirmou que o ministro da Casa Civil, Rui Costa, está em contato com os governadores para que haja uma reunião, ainda nesta semana, com Lula.

Queimadas

O governo está sob pressão para tomar medidas efetivas contra as queimadas, que atingem diversas regiões no país. Os incêndios geram fumaça que chegou a cobrir 60% do céu do país, e estão concentrados principalmente na Amazônia e na região Sudeste. Em Brasília, o incêndio no Parque Nacional, que começou no domingo (15), também cobre regiões do DF com fumaça.

Também no domingo, o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou o governo federal a emitir créditos extraordinários, fora do arcabouço fiscal, para financiar medidas de combate aos incêndios.