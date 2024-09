Pesquisa Quaest após cadeirada aponta empate triplo em São Paulo

A pesquisa captou, a partir do segundo dia de entrevistas, a cadeirada dada por José Luiz Datena (PSDB) em Marçal no debate da TV Cultura, na noite de domingo (15/9) - (crédito: Redes Sociais - Youtube/Reprodução - Governo de São Paulo/Divulgação)

A Quaest divulgou, na manhã desta quarta-feira (18/9), mais uma pesquisa sobre a disputa pela prefeitura de São Paulo. De acordo com o instituto, há um empate triplo na liderança, dentro da margem de erro. O prefeito Ricardo Nunes (MDB), que disputa a reeleição, lidera com 24% das intenções de voto, seguido por Guilherme Boulos (PSol) com 23% e Pablo Marçal (PRTB), com 20%. É importante ressaltar que a pesquisa captou, a partir do segundo dia de entrevistas, os efeitos eleitorais da cadeirada dada por José Luiz Datena (PSDB) em Marçal no debate da TV Cultura, na noite de domingo (15/9).

Os números indicam que o empate técnico triplo na liderança entre os três candidatos continua. Em relação à pesquisa anterior, Marçal oscilou três pontos percentuais para baixo (dentro da margem de erro) e Boulos, dois pontos para cima. Nunes manteve o mesmo percentual de votos.

Encomendada pela TV Globo, a pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo SP-00281/2024. O levantamento ouviu 1.200 pessoas entre domingo e terça-feira. O nível de confiança é de 95%. O nível de confiança é de 95% — o que significa que a cada 100 pesquisas em 95 o resultado vai se repetir, segundo o instituto. O Instituto Datafolha anuncia que vai divulgar uma pesquisa eleitoral, também realizada após a cadeirada de Datena, nesta quinta-feira (19/9).

Confira os números da pesquisa Quaest para prefeito de São Paulo

Ricardo Nunes (MDB): 24% (eram 24% na anterior)

Guilherme Boulos (PSol): 23% (eram 21%)

Pablo Marçal (PRTB): 20% (eram 23%)

José Luiz Datena (PSDB): 10% (eram 8%)

Tabata Amaral (PSB): 7% (eram 8%)

Marina Helena (Novo): 2% (eram 2%)

Bebeto Haddad (Democracia Cristã): 0% (era 1%)

João Pimenta (PCO): 0% (era 0%)

Ricardo Senese (Unidade Popular): 0% (era 0%)

Altino Prazeres (PSTU): não pontuou (era 0%)

Indecisos: (eram 5%)

Branco/nulo/não vai votar: (eram 8%)