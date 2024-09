Eu não bato em covarde duas vezes, diz Datena sobre cadeirada em Marçal

Após ouvir várias ofensas dirigidas a ele por Pablo Marçal (PRTB), como a de que se comportou como um "orangotango" no último domingo (15/9), o candidato José Luiz Datena (PSDB) pediu direito de resposta durante o debate na RedeTV!/UOL entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo, na manhã desta terça-feira (17/9). O apresentador garantiu, durante seu tempo de fala, que não vai partir para agressão, porque, segundo ele, "não bate em covarde duas vezes".



“Você pode me provocar da forma que você quiser, que eu não vou partir para agressão com você, porque eu não bato em covarde duas vezes. Covarde apanha uma vez só. Eu não vou fazer isso. Eu me arrependo desse ato, mas muitos juristas já consideraram como legítima defesa da honra, do que você fez contra mim”, destacou Datena.

Segundo o candidato do PSDB, o que o adversário fez foi sujo. “Uma coisa baixa, suja, aliás bem ao seu nível. E eu não quero fazer as pessoas perderem tempo aqui com esse tipo de coisa”, comentou. No último domingo, Marçal relembrou uma denúncia de assédio sexual contra Datena em 2019.

O apresentador lembrou ainda, na sabatina de hoje, que Marçal já foi condenado pela Justiça. “Você me acusou de crime hediondo, sem prova absolutamente nenhuma. O único jeito de falar com bandido condenado, ladrão de velhinho virtual, é na Justiça, não tem outro caminho. Essa é a realidade, você vai responder na Justiça, pelas injúrias que você dirigiu a mim, não tenha dúvida”, declarou.