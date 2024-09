Lula e Nísia anunciam R$ 1,5 bilhão para combate à dengue em 2025

Segundo a ministra Nísia Trindade, o número de casos da doença no ano que vem deve ser menor do que em 2024, mas com crescimento nas regiões que não tiveram surto - (crédito: Mayara Souto/CB/D.A. Press)

O Ministério da Saúde anunciou R$ 1,5 bilhão para ações de combate à dengue e outras arboviroses em 2025, durante cerimônia no Palácio do Planalto, nesta quarta-feira (18/9). O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou do evento.



“Todo verão somos intimados pelo crescimento da dengue e de outras doenças. Desta vez, com a questão climática envolvida e o planeta mais aquecido, resolvemos antecipar o lançamento da nossa campanha [de combate à dengue] para que a gente tenha tempo”, iniciou o petista. “A gente quer ter o verão com menos casos de dengue da história”, acrescentou.

A ministra da Saúde, Nísia Trindade, disse acreditar que o número de casos de dengue não deve bater o recorde histórico de 6,5 milhões, registrado neste ano. No entanto, pode haver surto de casos em algumas regiões.



“Há uma identificação de regiões onde podemos ter mais casos de dengue. Na Região Sul, porque grande parte da população não teve contato histórico com o vírus, isso torna as pessoas mais passíveis de ter a doença. E também a região Sudeste, por conta da circulação do vírus do sorotipo 3”, explicou.

Plano de ação



Além disso, as redes de atenção à saúde serão preparadas para a doença com profissionais e insumos. Segundo a ministra da Saúde, testes rápidos para identificar a doença também estão no pacote de investimento.

Já sobre as vacinas contra a dengue, ela afirmou que já foi acordado a compra de nove milhões de doses da Qdenga, da farmacêutica Takeda.