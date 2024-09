Após crítica de Ibaneis, Lula nega ter reclamado do Corpo de Bombeiros

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva negou nesta quarta-feira (18/9) que tenha feito reclamações sobre o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. Ele se pronunciou após crítica do governador do DF, Ibaneis Rocha. Para o emedebista, o petista teria demonstrado “desconhecimento” e “insensibilidade” com a atuação dos militares no combate aos incêndios.

“Inventaram uma fala minha e agora estão criando falsas polêmicas. Para deixar claro: só tenho gratidão e admiração pelo trabalho dos brigadistas, da Defesa Civil e dos bombeiros de todo o Brasil no combate aos incêndios. Precisamos dar a eles mais condições de trabalho”, escreveu o presidente em sua conta do Bluesky.

Lula teria reclamado da atuação dos bombeiros durante uma reunião na segunda-feira (16), no Palácio do Planalto, para tratar da crise. Pessoas próximas ao presidente relataram que ele recebeu a informação de que havia poucos bombeiros no combate à queimada no Parque Nacional, o que motivou uma nova onda de ações do governo contra os incêndios. A informação foi revelada pelo Poder360.

Após saber da suposta fala de Lula, Ibaneis publicou uma nota em suas redes sociais, na manhã de hoje. "O presidente revela não só desconhecimento, como também insensibilidade diante do efetivo trabalho do Corpo de Bombeiros de Brasília, da Defesa Civil e de outros agentes envolvidos, que se dedicam diuturnamente a combater os focos de incêndios", disse o governador.







Secom também negou as críticas

A Secretaria de Comunicação Social (Secom), por sua vez, criticou em nota a matéria e também negou que Lula tenha feito críticas aos bombeiros do DF. Argumentou que, desde o início dos incêndios no país, Lula tem enaltecido a atuação dos brigadistas, bombeiros e demais profissionais que trabalham no controle das chamas.

Nota da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República Infelizmente segue a prática por alguns veículos de imprensa de atribuir falas e opiniões ao presidente da República baseadas em fontes anônimas e sem checagem. É uma prática que muitas vezes produz desinformação, como no caso de matéria publicada pelo Poder 360 na última terça-feira (17/9), que baseada em fonte anônimas – e sem qualquer checagem – atribuiu uma opinião que não foi emitida em momento algum pelo presidente da República acerca dos bombeiros do Distrito Federal. Para não ter dúvida: desde o início dos incêndios o presidente da República tem enaltecido a importância e bravura dos Bombeiros, dos brigadistas e da Defesa Civil nos estados e municípios no intenso, arriscado e difícil trabalho de combate ao fogo. Visitou os brigadistas em Corumbá e se reuniu com eles. E tem defendido publicamente a necessidade de melhores condições e reforçar o efetivo dos bombeiros no Brasil diante do enfrentamento de emergências climáticas.

