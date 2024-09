X de Allan dos Santos ganha 28 mil seguidores durante bloqueio

Citado da decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes que determinou a suspensão do X no Brasil, o blogueiro Allan dos Santos teve ganho expressivo de seguidores durante o período de bloqueio, que começou em 31 de agosto. Nesta quarta-feira (18/9), a rede social voltou para alguns usuários devido a “instabilidades no bloqueio”. Para outras pessoas, que residem fora do Brasil ou que tentaram "driblar" a decisão, ele nunca caiu.

Um desses casos é o de Allan dos Santos, do Terça Livre. Fora do país, o bolsonarista deixou o Brasil em 2020, mesmo ano em que teve contas nas redes sociais bloqueadas após se tornar investigado no inquérito das fake news. Em afronta direta a Moraes, Elon Musk, dono do X, desbloqueou a conta do investigado em abril deste ano.

Entre 1º de agosto e esta quarta-feira, período em que o X esteve suspenso no Brasil, Allan dos Santos ganhou cerca de 28 mil seguidores. Pesquisa foi feita a partir da página de arquivamentos de páginas web Archive Today.





De forma mais tímida, o senador Marcos do Val (Podemos-ES) também ganhou cerca de 6 mil seguidores entre 2 de setembro e a presente data. O parlamentar foi banido das mídias sociais em julho de 2023 após se tornar alvo do inquérito que investiga os atos antidemocráticos. O perfil de Do Val segue indisponível no Instagram e Facebook. No X, no entanto, o perfil foi devolvido em maio deste ano.

Do Val não foi o único político que ganhou seguidores com o bloqueio. Aliados bolsonaristas, que não tinham contas bloqueadas, passaram a usar VPN para acessar a rede social como forma de desrespeitar o despacho de Moraes. O deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) afirmou que ganhou 60 mil novos seguidores durante o período.

A decisão do ministro do STF determina multa diária de R$ 50 mil para usuários que utilizarem VPN ou outro tipo de ferramenta tecnológica para continuar a acessar o X.

Outros citados

Também citado na decisão por “passarem a realizar condutas de intimidação/exposição dos agentes da lei”, o blogueiro Oswaldo Eustáquio Filho segue fazendo publicações diariamente na rede social. Banido do X em 2023, ele teve a conta devolvida em abril deste ano. Não encontramos arquivamentos anteriores da página, o que impossibilita a comparação do número de seguidores.

Oswaldo Eustáquio Filho saiu do Brasil em 2023 e é considerado foragido da Justiça. Durante o período que esteve com a conta banida, no entanto, o bolsonarista utilizou a conta da filha, de 16 anos, para fazer publicações. A mãe, Sandra Mara Volf Pedro Eustaquio, também teria usado a conta da menor. O perfil da adolescente foi suspenso e a casa onde reside chegou a ser alvo de operação de busca e apreensão da Polícia Federal no âmbito da Operação Disque 100, deflagrada em agosto.

O blogueiro Ed Raposo, citado na decisão, publicou pela última vez nas redes sociais em 13 de agosto. Um dia antes, ele publicou um comunicado, no X e no Instagram, em que dizia que o perfil no X e o canal dele no YouTube seriam bloqueados em território nacional. A conta dele segue visível na plataforma, mas sem novas publicações. Mesmo sem postar, o perfil de Ed Raposo ganhou cerca de sete mil seguidores desde 14 de agosto, última vez que a página havia sido documentada.