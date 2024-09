Ações do governo de combate à queimada só terão efeito em 2025, diz Mauro Mendes

Para o governador do Mato Grosso, Mauro Mendes, a reunião com o governo federal nesta quinta (19/9) foi positiva. Porém, os resultados do combate ao fogo só devem ser vistos no ano que vem - (crédito: Victor Correia CB/D.A. Press)

O governador do Mato Grosso, Mauro Mendes, avalia que as ações anunciadas pelo governo federal de combate às queimadas terão efeito a partir do ano que vem. Ele participou nesta quinta-feira (19/9) de encontro entre governadores e o ministro da Casa Civil, Rui Costa, no Palácio do Planalto.



O Mato Grosso é um dos estados que mais sofre com queimadas em 2024. Mendes defendeu também que haja penas mais duras para quem for preso por incêndios criminosos.

“Vale muita essa iniciativa para que haja um melhor planejamento para o ano de 2025, para que não estejamos novamente aqui apagando incêndios. Na minha opinião, os efeitos concretos, mais objetivos, vão acontecer para 2025”, comentou o governador com jornalistas após o encontro.

Governo federal tem que ouvir os estados

Questionado, Mauro Mendes não fez críticas sobre a atuação do governo federal no combate aos incêndios, e disse que a União atua em Mato Grosso desde o início. Afirmou ainda que a responsabilidade ambiental é compartilhada entre os entes federados e os próprios cidadãos, e negou desconforto com a ausência do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na reunião.

Sinalizou, porém, que o governo federal precisa ouvir as demais unidades da federação antes de tomar decisões. “Criar coisas a partir de Brasília não funcionou, e não tende a funcionar bem”, pontuou.