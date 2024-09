Queimadas: governo quer reestruturar Defesa Civil e Bombeiros por regiões

No encontro com governadores, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, pediu propostas para a reformulação da Defesa Civil e dos Bombeiros - (crédito: Henrique Raynal/Casa Civil)

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, declarou nesta quinta-feira (19/9) que o governo federal estuda reformular a Defesa Civil e dos Corpos de Bombeiros para criar uma estrutura regional. Segundo o ministro, a ideia é que as cinco regiões tenham acesso a uma estrutura própria de ação em desastres, de forma a agilizar o atendimento.

O chefe da Casa Civil defendeu que, atualmente, é preciso empregar as Forças Armadas em grandes desastres, que não têm equipamentos otimizados para resgates. Rui Costa conduziu nesta tarde reunião com nove governadores e dois vice-governadores no Palácio do Planalto, para discutir medidas de combate às queimadas. Aos governadores, pediu que enviem ao governo federal suas propostas de reestruturação.

“A ideia nossa é montar uma estrutura em parceria com os Consórcios para equipar as regiões com aeronaves, helicópteros, aviões, materiais e equipamentos. Vamos dizer assim, uma força de Defesa Civil regional, que fizesse o pronto atendimento mais rápido, mais eficaz, a custos menores e, se necessário for, dependendo do tamanho do acidente, teria reforço de outras regiões”, discursou Rui Costa no início do encontro com governadores.

O ministro da Casa Civil explicou que os equipamentos das Forças Armadas empregados atualmente em desastres são caros e não têm a agilidade de equipamentos mais refinados de resgate, já que foram projetados pensando em ambientes de guerra. Com divisão, os estados teriam acesso a uma estrutura melhor de apoio. “Isso, evidente, não é uma medida de curtíssimo prazo. Nós queremos receber as contribuições de governadores e dos consórcios que os estados participam”, acrescentou Rui Costa.

Governadores querem medidas contra o fogo

O ministro discursou brevemente antes do encontro com governadores, a portas fechadas. A fala foi gravada e repassada à imprensa pela Casa Civil. Em seu discurso, no entanto, não deu detalhes de como seria essa mudança na Defesa Civil e nos Bombeiros. A expectativa é que ele dê uma coletiva de imprensa no Planalto assim que acabar a conversa com governadores.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não participou do encontro, pois está retornando de viagem ao Maranhão. O governo vem sofrendo críticas dos governos estaduais e municipais sobre a forma de atuação no combate às queimadas.

Participam da reunião os governadores Ibaneis Rocha (MDB), Helder Barbalho (Pará), Ronaldo Caiado (Goiás), Mauro Mendes (Mato Grosso), Wilson Lima (Amazonas), Gladson Cameli (Acre), Eduardo Riedel (Mato Grosso do Sul), Wanderlei Barbosa (Tocantins), Antonio Denarium (Roraima), e os vice-governadores Sérgio Gonçalves da Silva (Rondônia) e Antônio Pinheiro Teles Júnior (Amapá).

Também estão presentes os ministros do Meio Ambiente, Marina Silva, da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes.