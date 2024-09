Lula recebe prêmio de Bill Gates por atuação no combate à fome

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu, nesta segunda-feira (23/9), um prêmio pela atuação no combate à fome no Brasil. A premiação, realizada em Nova Iorque, nos Estados Unidos, é da iniciativa Goalkeepers, organizada pela Fundação Bill e Melinda Gates.

"O problema do mundo não é a falta de dinheiro, existem trilhões e trilhões de dólares navegando pelo Oceano Atlântico e o espaço aéreo. Tem gente vivendo cada vez mais rico sem produzir um copo, uma garrafa, vivendo de especulações. Desse dinheiro, foi gasto, no ano passado, U$S 2 trilhões para comprar armas. Se esse dinheiro fosse aplicado para combater a fome, para a agricultura familiar, para os pobres, a gente acabaria com a fome no mundo", relatou Lula.

O presidente ainda problematizou que "cinco mega empresários" têm mais dinheiro do que dez países. "Não sou contra ninguém ser rico. Sou contra serem pobres, eu gosto que as pessoas cresçam na vida, ganhem dinheiro, tenham um padrão de vida decente", acrescentou.

"São 733 milhões pessoas que vão dormir sem ter o que comer, num mundo que produz alimento em exagero, que produz alimento para todo mudno, não precisariam se houvesse dinheiro para consumo, se houvesse o Estado preocupado com isso", destacou o presidente.

O programa Bolsa Família foi destacado pela Fundação Bill e Melinda Gates pelos excelentes resultados no combate à fome. Em 2014, o Brasil deixou o Mapa da Fome, instituído pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO/ONU). A iniciativa foi o motivo do prêmio entregue à Lula.

Anualmente, a fundação do empresário elege um tema para premiar lideranças e iniciativas mundiais, ativistas e agentes comunitários que foram exemplares através da chamada "lista Goalkeepers". Neste ano, o tema era Segurança Alimentar e Nutricional.

Também foi reconhecida nesta edição, a secretária nacional de Segurança Alimentar e Nutricional do Ministério do Desenvolvimento Social, Lilian Rahal. Ela recebeu o prêmio por "combater a fome com programas de segurança alimentar e produção agrícola familiar".