"Brasil tem condenado ataques aéreos israelenses no Líbano", diz Vieira na ONU

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, afirmou nesta quarta-feira (25/9) que o Brasil "condena" os ataques aéreos israelenses em Beirute e em Vale de Beqaa, no Líbano. Ainda de acordo com o chanceler, a embaixada está apoiando os brasileiros que vivem no local.

"Acompanhamos aqui com atenção, recebendo informações da Embaixada do Brasil no Líbano. Com preocupação, vemos o agravamento da situação no Líbano e o duro impacto imposto não só na população libanesa, mas também aos brasileiros que vivem naquele país", iniciou Vieira.

"A Embaixada do Brasil em Beirute está atenta e prestando auxilio à comunidade brasileira, que é grande e importante, e tem orientado à respeito dos serviços que pode oferecer aos brasileiros durante esse período de tanta provação", acrescentou o ministro.

O Itamaraty recomendou, na última segunda-feira (23), que os brasileiros residentes ou de passagem pelo Líbano deixem o país o mais rápido possível. A Embaixada do Brasil em Beirute, no Líbano, está prestando auxílio às pessoas.

Vieira ainda declarou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tratou sobre o assunto, em conversas com outros países, demonstrando preocupação com a situação.

"O Brasil tem condenado repetidamente esses ataques aéreos israelenses contra os civis na região de Beirute, no Sul do Líbano, e no Vale de Beqaa, e tem renovado apelo para que se contenha essa escalada. É fundamental que a comunidade internacional consiga a imediata interrupção desses ataques, dessa agressão contra o povo libanês. O presidente Lula transmitiu essa preocupação em todos contatos que manteve aqui em Nova York nesses três dias", reforçou o embaixador.