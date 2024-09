Itamaraty emite alerta para brasileiros que estão no Líbano

O Ministério das Relações Exteriores emitiu, na segunda-feira (23/9), um alerta a brasileiros que estão no Líbano. A pasta recomendou aos nacionais residentes ou de passagem pelo Líbano que se ausentem do país, por meios próprios, até o retorno da normalidade na região.

No domingo (22/9), o vice-líder do Hezbollah, Naim Kassem, declarou uma "guerra indefinida" contra Israel. A afirmação foi feita depois que o grupo disparou mais de 100 foguetes na região norte do país, afetando áreas próximas a Haifa. Essa ofensiva foi uma resposta aos bombardeios israelenses no Líbano, que resultaram na morte de dezenas de pessoas, incluindo um comandante experiente do Hezbollah, elevando a possibilidade de um conflito em grande escala.

De acordo com o Itamaraty, a embaixada brasileira em Beirute segue oferecendo apoio e orientações contínuas à comunidade brasileira. Será realizada uma consulta para verificar se os residentes no país desejam deixar a região.

Além disso, o Itamaraty disponibiliza um plantão consular via WhatsApp. Aqueles que residem fora do Brasil devem inserir o código do país, que é 55, seguido do DDD 61, correspondente a Brasília, e o número de telefone 98260-0610: +556198260-0610.



Veja todas as recomendações:

Caso não esteja no Líbano, não viaje ao país;

Recomenda-se aos nacionais residentes ou de passagem pelo Líbano que se ausentem do país, por meios próprios, até o retorno à normalidade;

Aos nacionais que decidam manter estadia no Líbano, recomenda-se não permanecer no sul do país, em zonas de fronteira ou em outras áreas de reconhecido risco;

Adote as indicações de segurança das autoridades locais, com atenção às áreas consideradas de risco;

Reforce medidas de precaução, especialmente no sul do Líbano, em zonas de fronteiras e em outras áreas de reconhecido risco;

Não participe de aglomerações e protestos;

Verifique se seu passaporte e dos demais membros de sua família possui ao menos seis (6) meses de validade;

Certifique-se de que possui documento de nacionalidade brasileiro (como certidão de nascimento) e/ou carteira de identidade válida brasileira ou libanesa;

Mantenha todos seus dados de cadastramento atualizados junto ao Setor Consular da Embaixada do Brasil em Beirute. Acesse o formulário de cadastro consular.

Dia mais mortal no conflito

O ataque de segunda-feira (23/9) foi o mais mortal desde a guerra de 34 dias entre Israel e o movimento pró-Irã Hezbollah em 2006. De acordo com o ministro da Saúde, Firas Abiad, em uma entrevista coletiva nesta terça-feira (24/9), os bombardeios israelenses provocaram 558 mortes, incluindo 50 crianças e 93 mulheres.

"A grande maioria, senão todos, eram pessoas não armadas que estavam em suas casas", acrescentou o ministro.

*Com informações da AFP

