Bolsonaro apoia adversário de candidato do PL em Valparaíso (GO)

O projeto do PL de construir, a partir das eleições municipais, um "plano de nação" liderado por Jair Bolsonaro, inclui apoiar candidaturas, mesmo que sejam de adversários do partido do próprio ex-presidente. Um dos exemplos disso é a corrida em Valparaíso de Goiás. Na cidade, ele está engajado em conduzir Maria Yvelônia (Solidariedade) à Prefeitura, apesar de Zé Antônio ser o postulante do PL.

No domingo passado, Bolsonaro esteve na cidade e participou de comício ao lado da ex-primeira-dama Michelle, da vice-governadora do Distrito Federal Celina Leão, da senadora Damares Alves (Republicanos) e de deputados distritais. O palanque de Yvelônia, curiosamente, contava com a presença do candidato do PL à Prefeitura de Luziânia, Waltinho.

"Com todo respeito ao PL, mas, aqui, eu sou 77", afirmou Bolsonaro, no comício.

Yvelônia não foi escolhida por acaso pelo ex-presidente. Ela foi vice-presidente do Conselho Nacional da Assistência Social do governo Bolsonaro. Zé Antônio, por sua vez, não é visto como um bolsonarista. Ele foi filiado, inclusive, ao PSol e ao PSDB, ambos de campo ideológico oposto ao PL.

Ainda assim, ele está na liderança da corrida eleitoral, segundo as pesquisas de intenção de voto. Zé Antônio conta com o apoio de um padrinho de peso: o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União) — que pode ser candidato à Presidência como representante do bolsonarismo, em 2026, e esteve ao lado do ex-presidente no palanque da manifestação de 25 de fevereiro.