Partido de Bolsonaro doa R$ 15 milhões à campanha de Ricardo Nunes em SP

Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a campanha do candidato à reeleição já arrecadou mais de R$ 42,2 milhões - (crédito: Reprodução/Rede TV)

A campanha do atual prefeito de São Paulo e candidato à reeleição Ricardo Nunes (MDB) recebeu um aporte de R$ 15 milhões do Partido Liberal (PL), legenda do ex-presidente Jair Bolsonaro.

O valor foi dividido em dois pagamentos distintos. Em 29 de agosto, o partido transferiu R$ 10 milhões. Já na quinta-feira da última semana, dia 19, mais R$ 5 milhões foram transferidos às contas da campanha de Nunes.

O valor representa 35,5% de toda a arrecadação da campanha até o momento, e se iguala com o aporte do partido de Nunes, que transferiu os mesmos R$ 15 milhões em três parcelas, duas delas transferidas na primeira semana deste mês de setembro.

Leia também: Marqueteiro de Nunes pede medida protetiva contra assessor de Marçal

Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a campanha do candidato à reeleição já arrecadou mais de R$ 42,2 milhões. Apesar do valor, ainda é menor do que a cifra arrecadada pela campanha de Guilherme Boulos (PSOL), que tem mais de R$ 65,6 milhões em receitas declaradas ao TSE.

Progressistas, Podemos, PSD, PRD e Solidariedade, partidos que estão coligados com Nunes, doaram R$ 11,7 milhões em valores somados. Pouco mais de R$ 556 mil vieram de pessoas jurídicas e outros R$ 50 de "origem não identificada".

O PL é o partido do vice na chapa de Nunes: Ricardo de Mello Araújo, coronel reformado da Polícia Militar e ex-comandante das Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota) e aliado de Bolsonaro. Mello Araújo foi o primeiro dos candidatos a vice a serem oficializados, ainda em julho. O ex-presidente não esteve presente na cerimônia.