Datafolha: Nunes e Boulos seguem empatados na dianteira; Marçal cresce

A nova pesquisa Datafolha para à prefeitura de São Paulo, divulgada nesta quinta-feira (26/9), mostra os candidatos Ricardo Nunes (MDB) e Guilherme Boulos (PSol) empatados dentro da margem de erro. O prefeito manteve os mesmos 27% que o levantamento anterior, enquanto Boulos oscilou um ponto para baixo, agora com 25%.

Como a margem de erro da pesquisa é de dois pontos percentuais para mais ou menos, os candidatos estão tecnicamente empatados.

O ex-coach Pablo Marçal (PRTB) segue em terceiro lugar, mas oscilou dois pontos percentuais para cima em relação a última pesquisa, e agora tem 21%. O levantamento é o primeiro realizado pelo Datafolha após uma confusão no debate promovido pelo Podcast Flow, na segunda-feira (23/9). No episódio, o videomaker de Pablo Marçal, Nahuel Medina, deu um soco no rosto do marqueteiro de Ricardo Nunes, Duda Lima.

Em seguida, aparece a candidata Tabata Amaral (PSB), com 9% da preferência — um ponto a mais que a última pesquisa. A lista segue com José Luiz Datena (PSDB), que manteve os 6%.

Marina Helena (Novo) oscilou para 2% (tinha 3% na anterior). 6% declararam voto em branco ou nulo e 3% não sabem em quem vão votar.

O Datafolha entrevistou 1.610 eleitores paulistanos entre terça-feira (24) e quinta (26).