Marçal é retirado de debate e assessor dá soco em marqueteiro de Nunes

O debate entre os candidatos à prefeitura de São Paulo terminou em confusão mais uma vez. Na noite desta segunda-feira (23/9), o encontro promovido pelo Flow Podcast acabou com uma agressão cometida pelo assessor do candidato Pablo Marçal (PRTB) contra Duda Lima, marqueteiro da campanha do prefeito Ricardo Nunes (MDB).

Nas considerações finais do debate, Pablo Marçal voltou a fazer ataques contra o prefeito Ricardo Nunes e disse que ele seria preso pela Polícia Federal. O apresentador Carlos Tramontina dá uma advertência no coach — a terceira durante o debate — e foi convidado a se retirar do programa.



Ao ser informado da expulsão, as imagens mostram uma confusão no estúdio e a gravação é cortada. Ao voltar ao ar, o apresentador Tramontina informa que um assessor de Pablo Marçal deu um soco no olho do marqueteiro de Ricardo Nunes. Confira o momento:



O agressor seria o filmmaker da campanha de Pablo Marçal. Segundo testemunhas, o membro da equipe do ex-coach teria tentado pegar o celular de Duda Lima e iniciado uma confusão. Uma assessora de Nunes tentou apartar os dois, mas o filmmaker acabou desferindo um soco no rosto de Duda Lima.

Imagens dos bastidores mostraram bastante sangue no rosto de Duda Lima.





Matéria em atualização.