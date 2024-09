Léo Áquilla, candidata a vereadora, sofre tentativa de homicídio

Léo e o assessor estavam a caminho de Guarulhos antes do ataque. O objetivo era ver as condições de trabalho — denunciadas como insalubres — de mulheres transexuais - (crédito: Reprodução/Redes sociais leonoraaquillaoficial)

Na noite desta quinta-feira (26/9), Léo Áquilla (MDB), candidata a vereadora de São Paulo, sofreu de um ataque a tiros. A Polícia Civil investiga a tentativa de homicídio.

Leia também: Doze estados pedem reforço na segurança no dia do 1º turno

O ataque aconteceu na zona norte da capital, na Rodovia Presidente Dutra, localizado no Parque Novo Mundo. Léo e o assessor estavam estavam dentro do carro quando um motociclista disparou tiros contra o veículo. Em entrevista à TV Globo, Léo afirmou que o atirador bateu no retrovisor do carro antes de disparar.

"Comunicamos a todos apoiadores, amigos e familiares que Léo Áquilla foi vítima de uma tentativa de homicídio esta noite. Os projéteis atingiram seu carro, mas ela não foi atingida. Estamos tomando todas as medidas cabíveis. Léo está abalada no momento, mas assim que possível se pronunciará", diz uma nota oficial publicada nas redes sociais pela assessoria da candidata.

Léo e o assessor estavam a caminho de Guarulhos antes do ataque. O objetivo era ver as condições de trabalho — denunciadas como insalubres — de mulheres transexuais.

Leonora Áquilla, 54 anos, é uma mulher trans que defende pautas LGBTQIAP+. Trabalhou como repórter e apresentadora de programas de TV. No último dia 12 de setembro, denunciou, através das redes sociais, um ataque transfóbico que sofreu durante uma atividade de campanha.

*Estagiário sob a supervisão de Jaqueline Fonseca

Saiba Mais Política X cede, garante que cumpriu ordens e pede desbloqueio

X cede, garante que cumpriu ordens e pede desbloqueio Política Análise: Pesquisa aponta 2º turno entre Nunes e Boulos. Porém…

Análise: Pesquisa aponta 2º turno entre Nunes e Boulos. Porém… Política Na passagem por Nova York, Lula tem roteiro de poucas expectativas

Na passagem por Nova York, Lula tem roteiro de poucas expectativas Política Nunes tem 28%, Boulos 24,9% e Marçal 20,5%, diz Paraná Pesquisas

Nunes tem 28%, Boulos 24,9% e Marçal 20,5%, diz Paraná Pesquisas Política Lula planeja anunciar pacote contra vício em bets na semana que vem

Lula planeja anunciar pacote contra vício em bets na semana que vem Política Rejeição de Marçal cresce ao longo da campanha e passa de 39%