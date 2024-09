Rejeição de Marçal cresce ao longo da campanha e passa de 39%

O influenciador Pablo Marçal (PRTB) é o candidato mais rejeitado entre os eleitores na disputa pela Prefeitura de São Paulo. Segundo levantamento da Paraná Pesquisas, divulgada nesta sexta-feira (27/8), o ex-coach passou de 37,9% para 39,1% no índice de rejeição. Na primeira pesquisa eleitoral realizada em agosto, Marçal era rejeitado por 20,3% dos entrevistados.



Veja o crescimento da rejeição de Marçal:

Agosto 1: 20,3%

Agosto 2: 25,7%

Setembro 1: 31,8%

Setembro 2: 32,5%

Setembro 3: 37,9%

Setembro 4: 39,1%

Outros candidatos

O deputado federal Guilherme Boulos (PSol) tem a segunda maior rejeição (32,8%) e o apresentador Datena (PSDB) aparece em terceiro (20,4%). O atual prefeito e candidato a reeleição Ricardo Nunes (MDB) foi rejeitado por 8,2% dos entrevistados e a deputada federal Tabata Amaral (PSB) por 7,8%.

Intenções de voto

Na reta final das Eleições Municipais 2024, a disputa pela Prefeitura de São Paulo segue acirrada. Ricardo Nunes (MDB) tem 28% das intenções de voto, o deputado federal Guilherme Boulos (PSol) tem 24,9% e o influenciador Pablo Marçal (PRTB) tem 20,5%.

A deputada federal Tabata Amaral (PSB) e o apresentador Datena (PSDB) aparecem em seguida, com 7,3% e 7,1%, respectivamente. Mariana Helena (Novo) aparece com 2,1%, Bebeto Haddad (DC) com 0,4%, João Pimenta (PCO) e Ricardo Senese (UP) com 0,3% e Altino Prazeres (PSTU) com 0,2%. Além disso, 3,9% não souberam responder e 4,9% afirmaram que votariam em nenhum dos candidatos, em branco ou nulo.

A Paraná Pesquisa também questionou em qual candidato os eleitores votariam no segundo turno em São Paulo. Ricardo Nunes ganharia, com 51,6% das intenções do votos. Guilherme Boulos teve 32,7%.

Na disputa entre Boulos e Pablo Marçal, o deputado do PSol leva a melhor com 43,7%, enquanto o influenciador alcança 36,6%. Já na disputa entre Nunes e Marçal, o atual prefeito de São Paulo obteve 54,7% e o candidato do PRTB tem 25,8%.

O primeiro turno das eleições municipais será em 6 de outubro. Já o segundo turno, se houver, ocorrerá no dia 27.

As respostas foram coletadas por meio de entrevistas pessoais, entre os dias 23 e 26 de setembro de 2024. Para a realização desta pesquisa foi utilizada uma amostra de 1500 eleitores. O levantamento tem nível de confiança de 95,0% para uma margem estimada de erro de aproximadamente 2,6 pontos percentuais.

A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número SP-09331/2024.