Entidades internacionais pressionam por transição econômica sustentável

Uma carta elaborada por mais de 50 entidades internacionais foi enviada a Zane Dangor, Sherpa do G20 da África do Sul, que assumirá a presidência do grupo em 2025. No documento, os participantes apontam uma série de medidas que devem ser realizadas para permitir uma transição econômica sustentável.

A carta foi elaborada nos últimos dias, durante a Semana do Clima em Nova York e da Assembleia Geral das Nações Unidas. 25 líderes globais participaram do encontro organizado pelo Fórum Econômico Mundial e pela coalizão G20 pelo Impacto, com a intenção de trazer "propostas robustas para que a presidência sul-africana do G20 priorize soluções focadas em uma transição econômica sustentável".

De acordo com as entidades, trata-se de "um esforço coletivo para enfrentar as crises globais atuais como, por exemplo, as mudanças climáticas e a crescente desigualdade socioeconômica".

De acordo com Marcel Fukayama, co-fundador da Din4mo e coordenador do G20 pelo Impacto, “estamos em uma encruzilhada global, e a África do Sul tem a oportunidade de liderar um processo transformador, promovendo uma economia que harmonize desenvolvimento com limites planetários e bem-estar social. As nossas recomendações refletem esse compromisso, propondo uma forma que favoreça a participação social e um diálogo intersetorial para avanços consistentes”.

Entre as soluções apresentadas está a "Manutenção da Iniciativa Social do G20: fortalecer a participação de grupos de engajamento da sociedade civil nas reuniões oficiais de Sherpas e delegados de Finanças e Banco Central, promovendo diálogos inclusivos que integrem diversas perspectivas para formular políticas mais eficazes".

Outra medida é a de "criar um novo grupo de engajamento dedicado à reforma da governança global e questões de desenvolvimento sustentável, incorporando conselhos econômicos e sociais dos países membros do G20". A África do Sul assume a presidência do G20 em 2015.