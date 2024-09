Lula discursa na abertura da 79ª Assembleia Geral da ONU; assista

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva discursa na manhã desta terça-feira (24/9) durante a abertura da 79ª Sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova York. Tradicionalmente, o Brasil é o primeiro país a falar durante o evento, que ocorre anualmente.

Em seu discurso, o petista vai reforçar a urgência do enfrentamento às mudanças climáticas, em meio aos incêndios que atingiram boa parte do país. Também deve reiterar a cobrança para que os países mais desenvolvidos se responsabilizem pelo financiamento a medidas de conservação nos países menos desenvolvidos.

O chefe do Executivo também vai defender a reforma dos organismos internacionais de governança, como a própria Organização das Nações Unidas (ONU), especialmente o Conselho de Segurança, em um cenário de múltiplos conflitos ocorrendo no mundo. A mais recente escalada foi no Oriente Médio, com os bombardeios de Israel no Líbano, mirando o grupo extremista Hezbollah.

O presidente está em Nova York desde sábado (21), e já participou de uma série de eventos e encontros bilaterais paralelos à Assembleia Geral. Na tarde de hoje, Lula terá mais reuniões com chefes de Estado, com empresários e participa de evento em defesa da democracia, organizado pelo Brasil e pela Espanha.

Assista ao discurso de Lula na ONU