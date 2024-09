Vereador diz ter tido carro metralhado em Belford Roxo; polícia investiga

A Polícia Civil informou, nesta sexta-feira (27/9), que está investigando o atentado contra o vereador Danielzinho (Republicanos), candidato à reeleição em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Ele foi alvo de tiros nesta madrugada. Em um vídeo publicado nas redes sociais, o político disse que o seu carro foi metralhado no bairro Shangri-La.

"Hoje, por volta das 2 horas da manhã, ao chegar na minha residência, acabei de sair do carro, entrei na minha casa, casa dos meus pais, e meu carro foi alvejado por diversos disparos de arma de fogo”, relatou por meio das redes sociais.

Danielzinho afirmou não ter se ferido. Segundo ele, o ataque ocorreu dois dias após uma denúncia feita contra o deputado estadual e candidato a prefeito do município Marcio Canella (União). O candidato a vereador o acusou de “utilização indevida de arma de fogo com fins eleitorais”. O parlamentar citado negou qualquer relação com a tentativa de homicídio.

“O que está havendo na nossa cidade é uma calamidade na segurança. O que me causa estranheza é acontecer uma coisa dessas comigo dois dias após de denunciar o deputado estadual Marcio Canella à Policia Federal por ele estar usando armamento de grosso calibre e armamento na sua cintura para intimidar os eleitores de Belford Roxo”, acusou Danielzinho.

Saiba Mais Política Macaé escolhe poema sobre silenciamento das mulheres para posse

Macaé escolhe poema sobre silenciamento das mulheres para posse Política Saiba o valor exigido por Marçal de Datena, após episódio da cadeirada

Saiba o valor exigido por Marçal de Datena, após episódio da cadeirada Política Maioria do STF vota para rejeitar ação contra Zambelli por injúria