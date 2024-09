Datena afirma que não é destemperado, mas que Nunes sim

O candidato à Prefeitura de São Paulo José Luiz Datena (PSDB) foi chamado de destemperado durante pergunta da jornalista, e não gostou. Ele ainda usou a oportunidade para afirmar que destemperado é o atual prefeito Ricardo Nunes (MDB). A afirmação foi feita durante debate eleitoral da TV Record, realizado neste sábado (28/9).

“Quanto à sua colocação de destempero, me desculpe, eu vou respeitar a democracia do povo, e vou responder na maior fineza possível. Se você fosse chamada, pelas palavras que eu fui chamado aqui, de uma maneira lamentável, por crimes que eu jamais respondi, e como disse o Ricardo, eu também não fui indiciado e nem condenado por nada. Eu não sei qual seria a sua reação”, declarou o ex-apresentador durante sua resposta para a jornalista.

Segundo Datena, se atacarem o povo de São Paulo de uma maneira brutal, a cidade terá sua defesa com sua coragem. “Não é destempero, eu apenas me defendi. E eu não quero levar esse caso a frente aqui. Isso será discutido na justiça. Porque eu prometi a quem está assistindo o debate, que eu não vou falar disso aqui. Vocês querem que haja uma campanha democrática, e tentam criar situações que não são democráticas. Eu estou respondendo dentro daquilo que prometi, eu quero manter o nível até o fim do debate”, pontuou.

Após Nunes também chamar o adversário de destemperado e de uma pessoa sem equilíbrio emocional, o candidato do PSDB disse que destempero é deixar de fazer várias coisas pela população. “Você sabe o que eu acho engraçado? Destempero é não dar segurança neste tempo todo, que ele [Ricardo Nunes] está como prefeito. Destempero é não dar saúde, educação, alimentação. Destempero é deixar as pessoas na rua. Isso é destempero. E ele não respondeu a quase nenhuma pergunta que lhe foi dirigida até agora. Isso é destempero total. Não cuidar do povo, é o pior destempero que existe”, afirmou.