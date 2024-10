Marçal convida Tabata para secretariado: "Ela é brilhante na educação"

O autodenominado ex-coach e candidiato à Prefeitura de São Paulo pelo PRTB, Pablo Marçal, convidou a candidata oponente Tabata Amaral (PSB) para ser a Secretária de Educação do município, caso eleito. Segundo ele, a deputada federal é "brilhante na educação".

"Se ela deixar esse esquerdismo e esse partido que ela tá, ela é convidada a ser Secretária de Educação, porque ela é brilhante na educação", afirmou Marçal em debate da Folha/UOL na manhã desta segunda-feira (30/9).

As propostas de Tabata Amaral têm ênfase na educação, com medidas que incluem um intercâmbio anualmente para cada escola municipal, alfabetizar todas as crianças até os sete anos de idade, além de expandir as escolas em tempo integral de forma gradual, até atingir a universalização em 2032.

Mais cedo, o influenciador também elogiou a candidata, afirmando que ela e a outra candidata mulher, Marina Helena (Novo), foram as únicas que "tiveram coragem" de fazer perguntas a ele no debate do último sábado (28/9), promovido pela Record. A candidata novista não esteve presente no debate de hoje.