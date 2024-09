Tabata Amaral chama Pablo Marçal de "jogo do tigrinho" durante debate

Por Eduarda Esposito — Durante o debate do SBT/Terra/Rádio Nova Brasil para as eleições da Prefeitura de São Paulo realizado nesta sexta-feira (20/9), a candidata Tabata Amaral (PSB) perguntou a Pablo Marçal (PRTB) sua opinião sobre o programa do governo federal, Pé-de-Meia, que garante dinheiro aos estudantes do ensino médio. Durante a réplica, ela afirmou que o candidato é "como o jogo do tigrinho" e relembrou os processos em que Marçal responde devido aos seus cursos como coach.

"Pablo Marçal é como o jogo do tigrinho, promessas fáceis, que podem até atrair quem está desiludido, mas que 'lascam' com a maioria da vida das pessoas. Quanta gente que não fez os cursos dele, em que ele promete tudo isso, que agora o processa? O que ele fez na Angola é de partir o coração. Os processos que ele responde, os golpes que ele deu na quadrilha. Por isso que é importante a gente conhecer a vida das pessoas", acusou Tabata.

Marçal e a Angola

O Intercept Brasil investigou o dinheiro arrecadado pelo candidato do PRTB para a construção de casas no povoado de Camizungo, na Angola. Mais de R$ 4 milhões foram destinados a duas ONGs em Prata (PB). Entretanto, a ONG Atos sequer existe e a Centro Vida Nordeste está cadastrada em nome do dono de uma casa de apostas ilegais na cidade paraibana.

https://www.correiobraziliense.com.br/politica/2024/08/6912250-lula-anuncia-expansao-do-pe-de-meia-alunos-da-eja-estao-inclusos.html#:~:text=Por%20meio%20do%20P%C3%A9%2Dde,a%20formatura%20no%20ensino%20m%C3%A9dio.