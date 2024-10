Boulos sai em defesa de Tabata após comentário sexista de Marçal

Guilherme Boulos (PSOL) saiu em defesa de Tabata Amaral (PSB) após o candidato Pablo Marçal (PRTB) dizer que a candidata tem “sabedoria baixa” e “mulher é inteligente por isso não vota em mulher” em debate realizado nesta segunda-feira (30/9) entre candidatos à prefeitura de São Paulo. O deputado federal do PSOL repudiou os comentários sexistas do adversário.

“Eu lamento a fala preconceituosa de Pablo Marçal insinuando que quem vota em mulheres teria menos inteligência. É lamentável ouvir isso de alguém que quer governar a maior cidade do Brasil. É também lamentável ver um debate com todos os desafios que tem a cidade, nos primeiros 5 minutos de debate, estava se discutindo quem seria mais cristão, quem é cristão verdadeiro e quem não é”.

Tabata se dirigiu às mulheres prometendo trabalhar para combater o feminicídio e o assédio. “Eu sei que a mulherada, em meio a tanta correria, muitas vezes não conseguem parar e se posicionar politicamente. Então, eu conto demais com vocês. E com os homens também que não só estão cansados dessa baixaria, mas que merecem uma prefeitura que vai colocar os seus filhos o dia todo na escola”.

O primeiro bloco do debate organizado pelo Uol na manhã desta segunda-feira (30/9), com transmissão online, foi dominado por comentários sobre religião, principalmente entre Tabata Amaral e Pablo Marçal. O candidato do PRTB disse que era cristão ao contrário da adversária, porque “ela não fala como cristão, não perdoa como cristão”. Depois, disse inteligente, mas a sabedoria dela é a mais baixa.

O debate, realizado pelo Uol é o penúltimo antes das eleições municipais de domingo, 6 de outubro. Além de Tabata, Marçal e Boulos também estão na disputa pela prefeitura da maior cidade da América Latina, com quase 12 milhões de habitantes, Altino Prazeres (PSTU), Bebeto Haddad (DC), João Pimenta (PCO),José Luiz Datena (PSDB), Marina Helena (Novo), Ricardo Senese (UP).